А чи можна було? Кияни дістаються роботи без COVID-сертифікатів (фото, відео)

У столиці діє з 1 листопада заборона на перевезення без сертифікату щодо вакцинації чи тесту

Перший "червоний" день Києва. Першого дня, як столиця опинилася в "червоній зоні", поїздки в громадському транспорті, принаймні з раннього ранку, виявилися поки що фізично доступними для всіх пасажирів. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Наприклад, в швидкісний трамвай, курсуючого з Борщагівки до центрального залізничного вокзалу їхали всі охочі. У салоні були не тільки пасажири, що сидять, а й ті, кому не вистачило місця.

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Метро. На перший поїзд на станції Вокзальна також сіли всі охочі.

Біля станції метро Вокзальна до її відкриття традиційно утворилася черга, але зайшли усі охочі / Фото: Сьогодні

Зазвичай, до відкриття станції тут зібралося кілька сотень чоловік. Коли відчинили двері станції, народ ринув до ескалатора. Одна з пенсіонерок, пройшовши турнікет, перехрестилася та бадьоро забігла на ескалатор, але постійно озиралася.

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Перший поїзд сьогодні. Червона гілка, станція Вокзальна / Фото: Сьогодні

На пересадочній станції Майдан Незалежності наразі також ніхто не перевіряв документів. Не виключено, що перевірки можуть розпочатися в годину пік.

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Автобуси, тролейбуси, маршрутки – у них посадка пасажирів станом на 7.25 у звичайному режимі. Але в деяких маршрутках є оголошення-попередження про те, що з 1 листопада пасажири повинні мати при собі документи, що підтверджують COVID-безпеку.

Зазначимо, що порівняно з минулими днями побільшало пасажирів у масках.

Повний список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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