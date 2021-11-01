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А чи можна було? Кияни дістаються роботи без COVID-сертифікатів (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 листопада, 07:22
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У столиці діє з 1 листопада заборона на перевезення без сертифікату щодо вакцинації чи тесту

Перший "червоний" день Києва. Першого дня, як столиця опинилася в "червоній зоні", поїздки в громадському транспорті, принаймні з раннього ранку, виявилися поки що фізично доступними для всіх пасажирів. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Наприклад, в швидкісний трамвай, курсуючого з Борщагівки до центрального залізничного вокзалу їхали всі охочі. У салоні були не тільки пасажири, що сидять, а й ті, кому не вистачило місця.

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Метро. На перший поїзд на станції Вокзальна також сіли всі охочі.

Біля станції метро Вокзальна до її відкриття традиційно утворилася черга, але зайшли усі охочі
Біля станції метро Вокзальна до її відкриття традиційно утворилася черга, але зайшли усі охочі / Фото: Сьогодні

Зазвичай, до відкриття станції тут зібралося кілька сотень чоловік. Коли відчинили двері станції, народ ринув до ескалатора. Одна з пенсіонерок, пройшовши турнікет, перехрестилася та бадьоро забігла на ескалатор, але постійно озиралася.

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Перший поїзд сьогодні. Червона гілка, станція Вокзальна
Перший поїзд сьогодні. Червона гілка, станція Вокзальна / Фото: Сьогодні

На пересадочній станції Майдан Незалежності наразі також ніхто не перевіряв документів. Не виключено, що перевірки можуть розпочатися в годину пік.

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Автобуси, тролейбуси, маршрутки – у них посадка пасажирів станом на 7.25 у звичайному режимі. Але в деяких маршрутках є оголошення-попередження про те, що з 1 листопада пасажири повинні мати при собі документи, що підтверджують COVID-безпеку.

Зазначимо, що порівняно з минулими днями побільшало пасажирів у масках.

Повний список нових обмежень у столиці

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
  • З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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