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Як незрячим пасажирам орієнтуватися у "Борисполі". Зручності аеропорту

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 листопада, 19:38
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Працівники аеропорту тепер готові надати допомогу під час подорожей людям із порушенням зору
Тепер подорожі зручні для всіх
Тепер подорожі зручні для всіх / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день незрячих людей. З ініціативи першої леді Олени Зеленської реалізується проєкт "Бориспіль без бар'єрів". Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ставить собі за мету – бути зручним для всіх пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба столичного аеропорту.

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Працівники аеропорту тепер готові надати допомогу під час подорожей людям із порушенням зору та сліпим пасажирам.

Щоб подорож була максимально зручною, передбачили деякі інфраструктурні рішення та сервіси:

  • встановлена ​​тактильна смуга від залізничної станції до терміналу;
  • у терміналі є пасажирські ліфти, обладнані кнопками із рельєфно-крапковим тактильним шрифтом Брайля;
  • обладнано лінії пріоритетного обслуговування, де незрячі пасажири проходять контроль на авіаційну безпеку без черги;
  • для незрячих пасажирів передбачили супровід від входу до терміналу та до посадки на літак. Щоб його замовити, можна зателефонувати за телефоном: +38 (063) 980 67 49.

Що кажуть експерти

Про специфіку сервісу для незрячих мандрівників розповів експерт ГО "Безбар'єрність" Ніною Салій.

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"В рамках проекту "Бориспіль без бар’єрів" маємо ціль, вона полягає у тому, що всі люди, які потрапляють в аеропорт, можуть комфортно пересуватись та отримувати послуги. Ми дивимось на цей процес у ракурсі спрощення та полегшення цих маршрутів", – каже вона.

За її словами, ідея про рівність усіх, хто користується послугами аеропорту, виглядає дуже просто – людина з порушенням зору має провести в терміналі рівно стільки часу, як інші пасажири. Тобто час від входу до терміналу до посадки на літак не повинен залежати від того, незрячий пасажир чи ні.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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