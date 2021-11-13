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Как незрячим пассажирам ориентироваться в "Борисполе". Удобства аэропорта

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 ноября, 19:38
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Работники аэропорта теперь готовы оказать помощь во время путешествий людям с нарушением зрения
Теперь путешествия удобны для всех
Теперь путешествия удобны для всех / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в мире отмечают Международный день незрячих людей. По инициативе первой леди Елены Зеленской реализуется проект "Борисполь без барьеров". Международный аэропорт "Борисполь" ставит себе цель – быть удобным для всех пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

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Работники аэропорта теперь готовы оказать помощь во время путешествий людям с нарушением зрения и слепым пассажирам.

Чтобы путешествие было максимально удобным, предусмотрели некоторые инфраструктурные решения и сервисы:

  • установлена ​​тактильная полоса от железнодорожной станции к терминалу;
  • в терминале есть пассажирские лифты, оборудованные кнопками с рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля;
  • оборудованы линии приоритетного обслуживания, где незрячие пассажиры проходят контроль на авиационную безопасность без очереди;
  • для незрячих пассажиров предусмотрели сопровождение от входа в терминал и до посадки на самолет. Чтобы его заказать можно позвонить по телефону: +38 (063) 980 67 49.

Что говорят эксперты

О специфике сервиса для незрячих путешественников рассказал эксперт ОО "Безбар'єрність" Ниной Салий.

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"В рамках проекта "Борисполь без барьеров" цель, она заключается в том, что все люди, которые попадают в аэропорт, могут комфортно передвигаться и получать услуги. Мы смотрим на этот процесс в ракурсе упрощения и облегчения этих маршрутов", – говорит она.

По ее словам, идея о равенстве всех, кто пользуется услугами аэропорта, выглядит очень просто – человек с нарушением зрения должен провести в терминале ровно столько времени, сколько и другие пассажиры. То есть время от входа в терминал до посадки на самолет не должно зависеть от того, незрячий пассажир или нет.

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