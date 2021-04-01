Як отримати спецпропуск в транспорт під час локдауна (інструкція)

Спеціальний пропуск для проїзду в транспорті буде дійсний при наявності службового посвідчення

У Києві з 5 квітня громадський транспорт перевозитиме пасажирів по спецперепусткам, які будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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У прес-службі КМДА повідомили порядок отримання спецперепусток.

Так, керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Для отримання спецперепусток керівники підприємств і організацій повинні надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради.

Що необхідно вказати в листі:

назва підприємства;

обгрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обгрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства – адреси та району Києва;

контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

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За результатами розгляду листа, заповнивши контактну форму буде повідомлено про місце і час отримання спецперепусток.

Кількість спецперепусток обмежена. Скарги від фізичних осіб не приймаються. Оплата проїзду здійснюється на загальних підставах.

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Листи подавати в Департамент транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх. Телефон: 044-366-63-36. Електронна пошта: [email protected]

Увага! Спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті повинен містити наступну інформацію:

Назва підприємства (установи), організації.

Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті.

Мокра печатка підприємства (установи), організації і підпис керівника цієї установи.

Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті до 16.04.2021.

Спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті дійсний при пред'явленні службового посвідчення, паспорта або водійського посвідчення і наявності в особи засобів індивідуального захисту, а також сплаченого проїзду.

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