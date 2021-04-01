Як отримати спецпропуск в транспорт під час локдауна (інструкція)

У Києві з 5 квітня громадський транспорт перевозитиме пасажирів по спецперепусткам, які будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
У прес-службі КМДА повідомили порядок отримання спецперепусток.
Так, керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи.
Для отримання спецперепусток керівники підприємств і організацій повинні надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради.
Що необхідно вказати в листі:
- назва підприємства;
- обгрунтування необхідності отримання спецперепусток;
- обгрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;
- реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства – адреси та району Києва;
- контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.
За результатами розгляду листа, заповнивши контактну форму буде повідомлено про місце і час отримання спецперепусток.
Кількість спецперепусток обмежена. Скарги від фізичних осіб не приймаються. Оплата проїзду здійснюється на загальних підставах.
Листи подавати в Департамент транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх. Телефон: 044-366-63-36. Електронна пошта: [email protected]
Увага! Спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті повинен містити наступну інформацію:
- Назва підприємства (установи), організації.
- Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті.
- Мокра печатка підприємства (установи), організації і підпис керівника цієї установи.
- Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті до 16.04.2021.
Спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті дійсний при пред'явленні службового посвідчення, паспорта або водійського посвідчення і наявності в особи засобів індивідуального захисту, а також сплаченого проїзду.
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