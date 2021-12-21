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Київ через сніг паралізували затори: де не проїхати (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 09:10
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Складнощі з рухом спостерігаються переважно у напрямку центру міста
У столиці виникли проблеми з рухом транспорту
У столиці виникли проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок вранці у Києві знову затори із-за снігу. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Перед Північним мостом складна ситуація на дорозі. Стоїть рух на:

  • проспекті Романа Шухевича;
  • бульварі Перова;
  • вулиці Оноре де Бальзака.

Перед Північним мостом тягучка з авто
Перед Північним мостом тягучка з авто / Фото: Google Maps

Біля станції метро "Лівобережна" утруднений рух на Броварському проспекті.

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На Броварському проспекті складно проїхати
На Броварському проспекті складно проїхати / Фото: Google Maps

Не проїхати перед мостом Патона та Дарницьким мостом.

На проспекті Соборності автомобілі рухаються дуже повільно
На проспекті Соборності автомобілі рухаються дуже повільно / Фото: Google Maps

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Затори також на проспекті Бажана перед Південним мостом.

Правий берег. Також затори на бульварі Дружби народів.

Затори на Голосіївському проспекті. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.

Голосіївський проспект стоїть
Голосіївський проспект стоїть / Фото: Google Maps

На Борщагівці комунальники намагаються впоратися із негодою.

На Борщагівці проблеми з рухом транспорту
На Борщагівці проблеми з рухом транспорту / Фото: Сьогодні

Тут також затори.

Ранкові пробки пов'язані з непогодою у місті
Ранкові пробки пов'язані з непогодою у місті / Фото: Сьогодні

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Також складно проїхати на проспекті Степана Бандери.

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на вулиці Костянтинівській та на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

У центрі затори практично на всіх головних вулицях
У центрі затори практично на всіх головних вулицях / Фото: Google Maps

Чому в Києві багато заторів?

Сніг не єдина причина заторів у столиці. Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв друг до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, — зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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