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Киев из-за снега парализовали пробки: где не проехать (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 09:10
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Сложности с движением наблюдаются преимущественно в направлении центра города
В столице образовались проблемы с движением транспорта
В столице образовались проблемы с движением транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник утром в Киеве снова пробки из-за снега. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. Перед Северным мостом сложная ситуация на дороге. Стоит движение на:

  • проспекте Романа Шухевича;
  • бульваре Перова;
  • улице Оноре де Бальзака.

Перед Северным мостом тянучка из авто
Перед Северным мостом тянучка из авто / Фото: Google Maps

Около станции метро "Левобережная" затруднено движение на Броварском проспекте.

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На Броварском проспекте сложно проехать
На Броварском проспекте сложно проехать / Фото: Google Maps

Не проехать перед мостом Патона и Дарницким мостом.

На проспекте Соборности автомобили двигаются очень медленно
На проспекте Соборности автомобили двигаются очень медленно / Фото: Google Maps

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Пробки также на проспекте Бажана перед Южным мостом.

Правый берег. Также пробки на бульваре Дружбы народов.

Пробки на Голосеевском проспекте. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

Голосеевский проспект стоит
Голосеевский проспект стоит / Фото: Google Maps

На Борщаговке коммунальщики пытаются справиться с непогодой.

На Борщаговке проблемы с движением транспорта
На Борщаговке проблемы с движением транспорта / Фото: Сегодня

Здесь также пробки.

Утренние пробки связаны с непогодой в городе
Утренние пробки связаны с непогодой в городе / Фото: Сегодня

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Также сложно проехать на проспекте Степана Бандеры.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на улице Константиновской и на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центре пробки практически на всех главных улицах
В центре пробки практически на всех главных улицах / Фото: Google Maps

Почему в Киеве много пробок?

Снег не единственная причина пробок в столице. Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".

Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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