Київ потонув у вечірніх заторах: де не проїхати (карта)

У Києві на головних вулицях міста 24 вересня утворилися серйозні затори – швидше за все причиною стала негода. Найскладніше проїхати зараз в центрі міста.
Про це повідомляють дані сервісу Google Maps.
Лівий берег. Затор утворився на вулиці Раїси Окіпної.
Також рух на Лівому березі стоїть в районі станції метро Харківська.
Правий берег. Від станції метро "Теремки" по Кільцевій дорозі стоїть рух. А також в сторону Голосіївської.
На проспекті Перемоги пробка від станції метро "Житомирська" до станції "Шулявка".
Затор також утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.
Центр весь "червоний". Затори на:
- Набережному шосе
- Набережно-Хрещатицькій
- Хрещатику
- Бессарабці
- проспекті Тараса Шевченка
- Михайлівській
- бульварі Лесі Українки
- Шовковичній
- Мечникова
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