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Київ потонув у вечірніх заторах: де не проїхати (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 вересня, 17:30
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Значні затори зараз в центрі столиці
Киянам складно буде дістатися з роботи з п'ятничний вечір
Киянам складно буде дістатися з роботи з п'ятничний вечір / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на головних вулицях міста 24 вересня утворилися серйозні затори – швидше за все причиною стала негода. Найскладніше проїхати зараз в центрі міста.

Про це повідомляють дані сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Затор утворився на вулиці Раїси Окіпної.

Біля станції метро Лівобережної пробка
Біля станції метро Лівобережної пробка / Фото: Google Maps

Також рух на Лівому березі стоїть в районі станції метро Харківська.

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На проспекті Миколи Бажана стоїть рух
На проспекті Миколи Бажана стоїть рух / Фото: Google Maps

Правий берег. Від станції метро "Теремки" по Кільцевій дорозі стоїть рух. А також в сторону Голосіївської.

Від метро "Теремки" тягнеться великий затор
Від метро "Теремки" тягнеться великий затор / Фото: Google Maps

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На проспекті Перемоги пробка від станції метро "Житомирська" до станції "Шулявка".

Рух на проспекті Перемоги ускладнений
Рух на проспекті Перемоги ускладнений / Фото: Google Maps

Затор також утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.

Пробка на Степана Бандери
Пробка на Степана Бандери / Фото: Google Maps

Центр весь "червоний". Затори на:

  • Набережному шосе
  • Набережно-Хрещатицькій
  • Хрещатику
  • Бессарабці
  • проспекті Тараса Шевченка
  • Михайлівській
  • бульварі Лесі Українки
  • Шовковичній
  • Мечникова

У центрі складно проїхати
У центрі складно проїхати / Фото: Google Maps

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