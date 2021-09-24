Київ потонув у вечірніх заторах: де не проїхати (карта)

Значні затори зараз в центрі столиці

Киянам складно буде дістатися з роботи з п'ятничний вечір / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на головних вулицях міста 24 вересня утворилися серйозні затори – швидше за все причиною стала негода. Найскладніше проїхати зараз в центрі міста.

Про це повідомляють дані сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Затор утворився на вулиці Раїси Окіпної.

Біля станції метро Лівобережної пробка / Фото: Google Maps

Також рух на Лівому березі стоїть в районі станції метро Харківська.

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На проспекті Миколи Бажана стоїть рух / Фото: Google Maps

Правий берег. Від станції метро "Теремки" по Кільцевій дорозі стоїть рух. А також в сторону Голосіївської.

Від метро "Теремки" тягнеться великий затор / Фото: Google Maps

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На проспекті Перемоги пробка від станції метро "Житомирська" до станції "Шулявка".

Рух на проспекті Перемоги ускладнений / Фото: Google Maps

Затор також утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.

Пробка на Степана Бандери / Фото: Google Maps

Центр весь "червоний". Затори на:

Набережному шосе

Набережно-Хрещатицькій

Хрещатику

Бессарабці

проспекті Тараса Шевченка

Михайлівській

бульварі Лесі Українки

Шовковичній

Мечникова

У центрі складно проїхати / Фото: Google Maps

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