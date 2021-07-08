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Київський метрополітен знову працюватиме на годину довше – можливі обмеження через Atlas Weekend

8 липня 2021 20:10

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Також, на годину у Києві продовжили рух кількох міських тролейбусів та автобуса №56

У Києві на годину довше буде працювати метро / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві на годину довше буде працювати метро / Фото: колаж "Сегодня"

У четвер, 8 липня, у Києві продовжать роботу столичної підземки. Київський метрополітен працюватиме на годину довше через проведення музичного фестивалю Atlas Weekend.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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"Зауважимо, що на час заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення концертів. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що фестиваль проводять у столиці з 5 по 10 липня, саме на ці дні продовжили роботу метро. Також, 6, 7, 8 і 9 липня – продовжена на годину робота тролейбусів №11, 12, 43, 45 і автобуса №56.

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Раніше ми писали, що в Києві відкрився Фестиваль сучасного жіночого мистецтва. Виставка триватиме до 12 липня.

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Також ми писали, що в один з вестибюлів станції метро "Контрактова площа" закриють через заміну турнікетів.

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