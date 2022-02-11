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Кількість приміських потягів із Києва збільшилася: куди можна поїхати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 10:01
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Рух цих поїздів призупинили навесні 2020 року. Все через пандемію COVID-19
Потяги запустили 10 лютого / Колаж "Сьогодні"
Потяги запустили 10 лютого / Колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" відновила курсування двох пар приміських електропотягів, які з'єднують Київ та Коростень.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Як їздитимуть потяги

ЕПК №6601 Борщагівка — Коростень відправляється зі станції Борщагівка о 03:35, а прибуває до Коростеня о 07:02. Назад він вирушає з Коростеня під номером №6620 о 08:45 і прибуває на станцію Борщагівка о 12:45.

Потяг №6615 Київ-Пасажирський – Коростень вирушає з Києва о 15:18 та прибуває на станцію Коростень о 18:52. Назад він вирушає зі станції Коростень під номером №6634 о 20:30 та прибуває до Києва о 23:42.

Чому раніше ці потяги скасували

Рух зазначених поїздів припинили навесні 2020 року через пандемію COVID-19. Наразі є великий попит на цей напрямок, тому "Укрзалізниця" вирішила відновити їхнє курсування.

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В "Укрзалізниці" показали, як встановлюють новий підйомник на київському вокзалі

У Києві розпочали монтаж головного ескалатора країни на Центральному залізничному вокзалі. На початку лютого стартували роботи з встановлення каркасу нового підйомника.

Підйомник складається з елементів: сходи, перил, балюстради і т.ін. Так ось, через велику сукупну вагу всіх елементів вони монтуються поступово. Каркас – це точка опори для елементів підйомника.

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