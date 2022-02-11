Количество пригородных поездов из Киева увеличилось: куда можно уехать

"Укрзализныця" возобновили курсирование двух пар пригородных электропоездов, которые соединяют Киев и Коростень.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Как будут ездить поезда
Электропоезд №6601 Борщаговка — Коростень отправляется со станции Борщаговка в 03:35, а прибывает в Коростень в 07:02. Обратно он отправляется из Коростеня под номером №6620 в 08:45 и прибывает на станцию Борщаговка в 12:45.
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Поезд №6615 Киев-Пассажирский – Коростень отправляется из Киева в 15:18 и прибывает на станцию Коростень в 18:52. Обратно он отправляется со станции Коростень под номером №6634 в 20:30 и прибывает в Киев в 23:42.
Почему ранее эти поезда отменили
Движение указанных поездов приостановили весной 2020 из-за пандемии COVID-19. Сейчас есть большой спрос на это направление, поэтому "Укрзализныця" решила возобновить их курсирование.
В "Укрзализныце" показали, как устанавливают новый подъемник на киевском вокзале
В Киеве начали монтаж главного эскалатора страны на Центральном ж/д вокзале. В начале февраля стартовали работы по установке каркаса нового подъемника.
Подъемник состоит из элементов: лестницы, перил, балюстрады и т.д. Так вот, из-за большого совокупного веса всех элементов они монтируются постепенно. Каркас – это некая точка опоры для элементов подъемника.