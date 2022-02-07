Лихие 90-ті у Києві. На Оболоні злодії залишили позашляховик на цеглі (фото)

Власник джипу став жертвою зловмисників у Києві. НП сталася в Оболонському районі.
Про це повідомляє Вісник Оболоні в Facebook.
"На вулиці Бережанській вночі повністю "роззброїли " автомобіль", – пишуть у Мережі.
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[IMAGE id= 2534012 ; title= Фото постраждалої машини опублікували в інтернеті ;]
Там зазначають, що останніми роками у районі збільшились випадки крадіжок запчастин автомобілів.
Найпопулярніші серед викрадачів
Крадуть не лише колеса у Києві. 60 секунд – час, який в середньому потрібно злодіям, щоб вкрасти ваш автомобіль. Технології – як у голлівудському фільмі, а розслідування таких злочинів інколи дуже проблематичне. Діючим способом бити на сполох несподівано стають соціальні мережі. Пост із проханням повернути авто миттєво прочитають тисячі людей. Можливо, і професійні викрадачі.
Викрадення машин – прибутковий "чорний бізнес". Серед "улюблених" злочинцями автомобілів – "Тойота", "Лексус" та "Хюндай". Це не означає, що іншими машинами гребують – крадуть навіть "Таврії". Але ці моделі найбільш привабливі для зловмисників.
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