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СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Лихие 90-ті у Києві. На Оболоні злодії залишили позашляховик на цеглі (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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7 лютого, 12:40
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В останні роки у місті збільшились випадки крадіжок запчастин автомобілів
На вулиці Бережанській машину залишили без коліс
На вулиці Бережанській машину залишили без коліс / Фото: Колаж: Сьогодні

Власник джипу став жертвою зловмисників у Києві. НП сталася в Оболонському районі.

Про це повідомляє Вісник Оболоні в Facebook.

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"На вулиці Бережанській вночі повністю "роззброїли " автомобіль", – пишуть у Мережі.

[IMAGE id= 2534012 ; title= Фото постраждалої машини опублікували в інтернеті ;]

Там зазначають, що останніми роками у районі збільшились випадки крадіжок запчастин автомобілів.

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Найпопулярніші серед викрадачів

Крадуть не лише колеса у Києві. 60 секунд – час, який в середньому потрібно злодіям, щоб вкрасти ваш автомобіль. Технології – як у голлівудському фільмі, а розслідування таких злочинів інколи дуже проблематичне. Діючим способом бити на сполох несподівано стають соціальні мережі. Пост із проханням повернути авто миттєво прочитають тисячі людей. Можливо, і професійні викрадачі.

Викрадення машин – прибутковий "чорний бізнес". Серед "улюблених" злочинцями автомобілів – "Тойота", "Лексус" та "Хюндай". Це не означає, що іншими машинами гребують – крадуть навіть "Таврії". Але ці моделі найбільш привабливі для зловмисників.

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