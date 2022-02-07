Лихие 90-е в Киеве. На Оболони воры оставили внедорожник на кирпичах (фото)

В последние годы в городе увеличились случаи краж запчастей автомобилей

На улице Бережанской машину оставили без колес / Фото: Коллаж: Сегодня

Владелец джипа стал жертвой злоумышленников в Киеве. ЧП произошло в Оболонском районе.

Об этом сообщает Вісник Оболоні в Facebook.

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"Лихие 90-ые возвращаются. На улице Бережанской ночью полностью "разоружили" автомобиль", – пишут в Сети.

Фото пострадавшей машины опубликовали в интернете

Там отмечают, что в последние годы в районе увеличились случаи краж запчастей автомобилей.

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Самые популярные среди угонщиков

Воруют не только колеса в Киеве. 60 секунд – время, которое в среднем нужно вору, чтобы украсть ваш автомобиль. Технологии – как в голливудском фильме, а расследование таких преступлений иногда очень проблематично. Действенным способом бить тревогу неожиданно становятся социальные сети. Пост с просьбой вернуть авто моментально прочитают тысячи людей. Возможно, и профессиональные похитители.

Угон машин – прибыльный "черный бизнес". Среди "любимых" преступниками автомобилей – "Тойота", "Лексус" и "Хюндай". Это не значит, что другими машинами гнушаются – воруют даже "Таврии". Но перечисленные модели наиболее привлекательны для злоумышленников.

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