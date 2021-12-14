Не тільки для Jaguar та Bentley: у київському Пасажі зробили паркування

Плата за паркування згідно з тарифом І зони складе 35 грн/година

У столичному Пасажі тепер зможуть паркуватись за гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Хрещатику, 15 комунальні служби демонтували незаконно встановлений світлофор та приватний болард. Тепер автомобільну частину Пасажу відкрито для всіх, хто готовий оплатити паркування офіційно – через Київ Цифровий.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. Telegram.

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"На в'їзді з Заньковецької найкрутіші чорні паркувальники облаштували собі фронт-офіс з ексклюзивним світлофором і болардом, за який пускали "ягуари" й "бентлі" всього за 200 грн/год. Але Пасаж – це муніципальна вулиця, яка належить кожному з нас", – написав він.

За його словами, з боку Хрещатика встановили антипаркові стовпчики.

"В Пасажі встановлюють відповідні знаки. З одного боку вже нанесена синя розмітка, і паркуватися відтепер слід лише там. Інша сторона має бути вільною", – додав Усов.

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Зазначимо, що плата за паркування згідно з тарифом І зони – 35 грн/година. Це дешевше за тарифи чорних паркувальників і гроші йтимуть до бюджету міста. Оплата – виключно безготівкова.

У столиці три платні зони

Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;

ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;

ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/година.

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