Вони могли врятувати комусь життя. Вандали пошкодили дефібрилятори в київському метро (фото)

Зіпсували нові дефібрилятори на станціях "Університет", "Академмістечко", "Хрещатик" і "Арсенальна"

На станції "Університет" троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби і відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні. І це ще не все.

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Про це повідомляє "Київський метрополітен" в Facebook.

Також на станціях "Академмістечко" і "Хрещатик" пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції "Арсенальна" обладнання недавно намагався викрасти бездомний.

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Нагадаємо, що 52 дефібрилятора були закуплені для метрополітену Київським міським центром здоров'я.

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"Щоб попередити випадки вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими", – пишуть в метрополітені.

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Пам'ятайте, що використання дефібрилятора може врятувати життя вам або вашим близьким.

Раніше ми писали, чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна.

Нагадаємо, в харківській мерії скинули на підлогу Леніна. Барельєф зняв зі стіни представник громадської організації "Світанок" і співзасновник організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.