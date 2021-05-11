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У київському метро на всіх станціях з'явилися дефібрилятори: де їх шукати (фото)

11 травня, 17:09

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Дефібрилятори можна знайти за спеціальними стрілочками-вказівниками, тепер вони знаходяться в пасажирській зоні

З сьогоднішнього дня всі станції метро Києва обладнані дефібриляторами. Їх розмістили в пасажирських зонах і на платформах станцій. Про це повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

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За їх словами, розміщення дефібриляторів узгодили із Всеукраїнською радою реанімації.

"Всі дефібрилятори вже не перебувають в касах, а доступні для пасажирів на всіх 52 станціях метро на перонах. З сьогоднішнього дня вони доступні для пасажирів", – кажуть в адміністрації метро.

Там додають, що дефібрилятори тепер знаходяться в пасажирській зоні і спеціальними стрілками вказано, де їх шукати.

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Їх розмістили в максимально зручних для пасажирів місцях, щоб можна було ними скористатися, якщо комусь із людей стане погано в підземці.

Раніше ми писали, що в київському метрополітені рятували чоловіка – йому стало погано прямо в підземці.

Нагадаємо, що в київському метрополітені конфлікт співробітниці станції і пасажира переріс в бійку.

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