У київському метро на всіх станціях з'явилися дефібрилятори: де їх шукати (фото)

Дефібрилятори можна знайти за спеціальними стрілочками-вказівниками, тепер вони знаходяться в пасажирській зоні

З сьогоднішнього дня всі станції метро Києва обладнані дефібриляторами. Їх розмістили в пасажирських зонах і на платформах станцій. Про це повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Реклама

За їх словами, розміщення дефібриляторів узгодили із Всеукраїнською радою реанімації.

"Всі дефібрилятори вже не перебувають в касах, а доступні для пасажирів на всіх 52 станціях метро на перонах. З сьогоднішнього дня вони доступні для пасажирів", – кажуть в адміністрації метро.

Там додають, що дефібрилятори тепер знаходяться в пасажирській зоні і спеціальними стрілками вказано, де їх шукати.

Реклама

Їх розмістили в максимально зручних для пасажирів місцях, щоб можна було ними скористатися, якщо комусь із людей стане погано в підземці.

Раніше ми писали, що в київському метрополітені рятували чоловіка – йому стало погано прямо в підземці.

Нагадаємо, що в київському метрополітені конфлікт співробітниці станції і пасажира переріс в бійку.