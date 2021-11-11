Отказали во въезде: в международном аэропорту "Борисполь" россиянин хотел подкупить пограничников

Мужчина предлагал пограничникам 300 долларов США, чтобы его пропустили

Полицейские продолжают расследование / Фото: Коллаж: Сегодня

В международном аэропорту "Борисполь" иностранец не смог подтвердить цель своего визита в Украину, поэтому пограничники отказали ему во въезде в нашу страну. Мужчина решил предложить взятку.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Пассажира, прилетевшего рейсом из Тбилиси, не пропустили пограничники.

"За пересмотр решения и беспрепятственный пропуск через государственную границу на территорию Украины гражданин России предложил инспектору пограничной службы взятку в размере 300 долларов США", – говорится в сообщении.

В настоящее время россиянина 1979 года рождения задержали в порядке ст. 208. Продолжаются процессуальные действия.

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Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

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