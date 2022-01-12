Затори та збій транспорту: що відбувається на дорогах Києва

У Києві увечері 12 січня затримується рух тролейбусів, а також місто паралізували затори. Це пов'язано як із щільним автомобільним трафіком по місту, так і з ДТП.
Про це повідомляє КП "Київпастранс".
Рух тролейбусів
Затримується рух тролейбусів №11 на вул. Заболотного, 142, через ДТП.
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На місце викликано поліцію.
Затори у Києві
Лівий берег
На Бориспільській трасі невеликий затор на кільці. Про це свідчить онлайн-сервіс Google Maps.
Проспект Бажана відносно вільний.
Ситуація на мостах:
- Південний міст – невеликий затор на початку мосту у бік лівого берега.
- Дарницький міст – вільний для пересування.
- Міст Патона – утруднений рух у бік лівого берега.
- Міст Метро – немає заторів. Однак у бік Лівобережної рух "стоїть".
- Північний міст – немає заторів.
Правий берег
На Великій Окружній дорозі та вулиці Академіка Заболотного ДТП. Утворився затор.
У районі Софіївської Борщагівки та Вишневого також утруднено рух на Великій Окружній дорозі.
Брест-Литовське шосе – ДТП. В'їзд та виїзд з міста Житомирською трасою утруднений. Вся червона гілка метро "стоїть".
Затор також трасою на в'їзді до Ірпіня.
Центр
- На проспекті Лобановського невеликий затор
- Дніпровський узвіз весь "червоний";
- Наддніпрянське шосе вільне для проїзду;
- Саперно-Слобідська перекрита в обидві сторони;
- на бульварі Дружби народів "стоїть" рух;
- на вул. Теліги затор;
- бульвар Лесі Українки стоїть у бік центру;
- Повітрофлотський проспект перекрито;
- також затори на вул. Богатирській; вул. Глибочицькій; вул. Великій Житомирській; вул. Б. Хмельницького;
- на вулиці Хрещатик місцями "тягучки";
- на Бессарабській площі ДТП.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виконуються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
- У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.