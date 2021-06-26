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Продовольчі ярмарки. У Києві змінять рух громадського транспорту

26 червня 2021 11:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Через ярмарки рух транспорту зміниться на вул. Лісківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївській та вул. Татарській

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві на вихідних, 26 та 27 червня, через проведення продовольчих ярмарків змінять маршрути громадського транспорту.

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Про це повідомляє "Київпастранс".

Продовольчі ярмарки проведуть на вул. Лісківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївській та вул. Татарській.

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26 червня змінять рух транспорту:

  • автобус № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус № 61 від зал. пл. "Троєщина" до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);
  • тролейбус № 37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісківської за діючою трасою руху, далі – по трасі руху маршруту № 37;
  • автобус № 39 в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючою трасою руху;
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А 27 червня рух транспорту змінить автобус № 31. Він курсуватиме від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючою трасою, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Нагірна, далі за діючою трасою.

Рух за звичним маршрутом відновлять близько 18:00.

Раніше ми повідомляли, що з понеділка, 21 червня, у Подільському районі Києва на два місяці перекриють вулицю Андріївську.

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