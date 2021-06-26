Продовольчі ярмарки. У Києві змінять рух громадського транспорту

Через ярмарки рух транспорту зміниться на вул. Лісківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївській та вул. Татарській

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві на вихідних, 26 та 27 червня, через проведення продовольчих ярмарків змінять маршрути громадського транспорту.

Реклама

Про це повідомляє "Київпастранс".

Продовольчі ярмарки проведуть на вул. Лісківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївській та вул. Татарській.

Читайте також: У Києві заборонили продавати на ринках молоко та рибу

26 червня змінять рух транспорту:

автобус № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

автобус № 61 від зал. пл. "Троєщина" до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);

тролейбус № 37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісківської за діючою трасою руху, далі – по трасі руху маршруту № 37;

автобус № 39 в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючою трасою руху;

Реклама

А 27 червня рух транспорту змінить автобус № 31. Він курсуватиме від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючою трасою, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Нагірна, далі за діючою трасою.

Рух за звичним маршрутом відновлять близько 18:00.



Раніше ми повідомляли, що з понеділка, 21 червня, у Подільському районі Києва на два місяці перекриють вулицю Андріївську.