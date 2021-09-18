SkyUp буде літати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в ОАЕ

Авіакомпанія рекомендує перевіряти актуальні правила в'їзду на Інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України

Квитки на новий напрямок вже доступні у продажу / Фото: Колаж: Сьогодні

З 23 жовтня стартують рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Спочатку вильоти заплановані щосуботи, а з 22 грудня також і по середах.

Про це повідомляє SkyUp Airlines.

Умови в'їзду в ОАЕ

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Всі пасажири, які подорожують в ОАЕ, повинні надати при реєстрації на рейс в аеропорту відправлення:

Поліс міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 і перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

Заповнений англійською мовою і обов'язково роздрукований сертифікат ПЛР-тесту, який підтверджує негативні результати COVID-19.

Зазначений Сертифікат повинен бути виданий не більше ніж за 72 годин до прибуття в ОАЕ і повинен бути наданий тільки акредитованими в Україні медичними установами. Ця вимога не поширюється на дітей віком до 12 років і пасажирів, що мають середню або важку форми інвалідності.

Відзначимо, що після прибуття необхідно пройти ще один тест на COVID-19, який робиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток ALHOSN і зареєструватися в ньому для можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ.

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Результат цього тесту надійде у вигляді смс-повідомлення протягом 24 годин. До моменту отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.

Квитки вже доступні

Київ – Рас-ель-Хайма від 3308 грн;

Рас-ель-Хайма – Київ від 3335 грн.

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.