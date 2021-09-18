SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в ОАЭ

Авиакомпания рекомендует проверять актуальные правила въезда на Интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины

Билеты на новое направление уже доступны в продаже / Фото: Коллаж: Сегодня

С 23 октября стартуют рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Сначала вылеты запланированы каждую субботу, а с 22 декабря также и по средам.

Об этом сообщает SkyUp Airlines.

Условия въезда в ОАЭ

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Все пассажиры, путешествующие в ОАЭ, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

Полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

Заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает негативные результаты COVID-19.

Указанный Сертификат должен быть выдан не более чем за 72 часов до прибытия в ОАЭ и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Это требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднее или тяжелую формы инвалидности.

Отметим, что по прибытии необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делается непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.

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Результат этого теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов. К моменту получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

Билеты уже доступны

Киев – Рас-эль-Хайма от 3308 грн;

Рас-эль-Хайма – Киев от 3335 грн.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.