Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в ОАЭ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 сентября, 09:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Авиакомпания рекомендует проверять актуальные правила въезда на Интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины
Билеты на новое направление уже доступны в продаже
Билеты на новое направление уже доступны в продаже / Фото: Коллаж: Сегодня

С 23 октября стартуют рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Сначала вылеты запланированы каждую субботу, а с 22 декабря также и по средам.

Об этом сообщает SkyUp Airlines.

Условия въезда в ОАЭ

Реклама

Все пассажиры, путешествующие в ОАЭ, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

  • Полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;
  • Заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает негативные результаты COVID-19.
  • Указанный Сертификат должен быть выдан не более чем за 72 часов до прибытия в ОАЭ и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Это требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднее или тяжелую формы инвалидности.

Отметим, что по прибытии необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делается непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.

Читайте также:

Реклама

Результат этого теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов. К моменту получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

Билеты уже доступны

  • Киев – Рас-эль-Хайма от 3308 грн;
  • Рас-эль-Хайма – Киев от 3335 грн.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

18 сентября 1991. Президиум Верховного Совета Украины постановил до принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять