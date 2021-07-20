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Спочатку потоп, тепер – натовп. У київському метрополітені зібралась величезна черга (відео)

20 липня 2021 9:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У столиці вранці 20 липня утворилася велика черга з пасажирів метрополітену

У київському метрополітені на станції "Академмістечко" після вчорашнього потопу утворилася велика черга з людей.

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Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ зараз".

Багато людей зібралися у вестибюлі біля турнікетів. Ще не відомо, що стало причиною стовпотворіння.

Зазначимо, учора через потужну зливу станцію метро затопило. Там просто ринули потоки води в касовий зал станції – вестибюль №1 тимчасово закрили на вхід і вихід. Коли відкачали воду, метро знову відкрили.

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Нагадаємо, також 19 липня затопило станцію "Берестейська" – у Мережі з'явилося відео зсередини. У вестибюлі стояла вода – співробітники метрополітену в жилетах намагалися її прибрати. Усіх пасажирів евакуювали.

Також "Сьогодні" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза в різних районах міста .

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