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Знову збій? У Києві зміниться рух трамваїв – маршрути

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 лютого, 14:23
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Комунальники проведуть ремонт трамвайних колій у Дарницькому районі
У столиці зміниться рух транспорту
У столиці зміниться рух транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 22 лютого буде змінено маршрут трамваїв №8К. Комунальники проводитимуть ремонт трамвайних колій по вул. А. Ахматової.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

Так, з 00:01 до 05:25 рух трамваїв по вул. А. Ахматової буде закрито.

Рух трамваїв маршруту № 8К буде тимчасово організовано:

"Дарницьке ТРЕД – ст. м. "Бориспільська".

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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  • від Дарницького ТРЕД: 23:00, 23:20;
  • від ст. м. "Позняки": 23:40, 23:59.

Зазначимо, що о 05:25 рух трамваїв буде відновлено за власним маршрутом.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП

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Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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