Струмом не вб'є. Хто буде користуватися дефібриляторами в метро Києва

Вони доступні на всіх 52-х станціях київського метрополітену – знаходяться дефібрилятори на платформах

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На всіх 52-х станціях столичного метрополітену встановили дефібрилятори. Вони розташовані в пасажирській зоні на перонах станцій, а не як раніше, тільки в касових залах. Сайт "Сегодня" дізнавався, хто може скористатися технікою для рятування життя пасажирів.

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Відзначимо, що раніше дефібрилятори перебували в касах метрополітену. Це викликало шквал критики з боку киян і активістів.

"Якщо людині стало погано на станції, то допомогу їй потрібно надати негайно. А якщо дефібрилятор перебуває в касі, то за ним потрібно комусь бігти по ескалатору і принести його на перон. Це втрата часу, яка може коштувати людського життя", – обурювалися активісти в соціальних мережах.

Тепер всі дефібрилятори перекочували з кас на перони станцій.

"Ми прислухалися до таких зауважень і розмістили дефібрилятори в пасажирській зоні. На кожній станції є покажчики, де саме знаходиться дефібрилятор. Його можна дістати за лічені секунди і при необхідності надати допомогу", – розповіли нам в Київському метрополітені.

Хто зможе користуватися

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Як запевнили сайт "Сегодня" в підземці, дефібрилятором може скористатися будь-який бажаючий пасажир.

"Всі дефібрилятори встановлені в пасажирській зоні. Якщо є необхідність, то будь-яка людина може ним скористатися. Наприклад, ви побачили, що людині погано на станції і у неї явні проблеми з серцем, сміливо підходьте і беріть дефібрилятор. Коробка знімається зі стіни, на ній є спеціальні покажчики, як її відкрити. Дефібрилятор – невелика валізка, яку зручно нести. Він автоматичний, обладнаний голосовими підказками. Потрібно лише поетапно виконувати всі поради щодо його використання", – розповідає сайту "Сегодня" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Струмом точно не вб'є

Багато переживають, що дефібрилятори почнуть зривати зі стін хулігани, а також є ризик, що при його використанні ненавчена людина може сама собі нашкодити великим розрядом струму.

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"У нас використовуються дефібрилятори європейського виробництва. Як вказано в інструкції, за допомогою дефібрилятора можна провести сканування людини. Якщо реанімація людині не потрібна, пристрій просто не подає розряд", – заспокоює Наталія Макогон.

Вона додає, що в разі пошкодження пристрою його можна буде замінити.

"Якщо їх хтось зламає, то ми будемо фіксувати ушкодження і піднімати питання про закупівлю додаткового апарату або деталей до нього. Зараз на всі дефібрилятори, які встановлені в метрополітені, діє гарантія, і вони в робочому стані. Коли закінчиться строк гарантії, будемо піднімати питання про закупівлю нових пристроїв", – пояснила Наталія Макогон.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Скоро навчать співробітників

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У метрополітені нагадують, що цей проект реалізується в підземці з 2020 року. Не так давно були внесені зміни в правила Київського метрополітену.

"Ми зараз проводимо закупівлю послуг з навчання наших співробітників навичкам з надання медичної допомоги пасажирам. В тому числі, вони будуть вміти використовувати дефібрилятор для порятунку життя пасажирів", – додають в підземці.

Нагадаємо, що в 2020 році Київський міський центр громадського здоров'я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) і передав на баланс метро. З них 19 були змонтовані в місцях, визначених авторами громадського бюджету "Реаніметро".

Раніше ми писали, що в Київському метрополітені рятували чоловіка – йому стало погано прямо в підземці.

Нагадаємо, що в Київському метрополітені конфлікт співробітниці станції і пасажира переріс в бійку.