Транспорт у Києві буде за спецперепустками: вже збирають списки

У КМДА не заперечують можливості введення обмежень через коронавірус

Кілька столичних РДА розіслали такі листи на підприємства з проханням подати списки співробітників / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві знову заговорили про введення чергового локдауну, коли міський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками. Районна влада розсилає підприємцям листи з проханням надати списки людей для отримання спецперепусток на транспорт на випадок посилення в столиці карантинних обмежень.

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У соціальних мережах обговорюють лист від Голосіївської РДА.

У ньому наголошується, що з метою виконання пункту №1 протоколу №10 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 16 липня необхідно зібрати і направити в КМДА списки працівників організацій, установ усіх форм власності критичної інфраструктури, які потребують перепусток для проїзду в міському транспорті столиці на випадок введення посилених карантинних обмежень у місті через COVID-19.

Фото: Политика Страны

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Списки співробітників просять надіслати до 15:00 3 серпня, вказавши прізвище, ім'я, по батькові та посаду співробітника.

Слід нагадати, що в КМДА не заперечують можливості введення обмежень через коронавірус. Чого тільки варта безмаскова хода центром Києва на свято Хрещення Русі... На випадок введення обмежень в мерії плануютьв запровадити електронні перепустки, про що вже повідомляли чиновники.

У КМДА кажуть, що кілька столичних РДА розіслали такі листи на підприємства з проханням подати списки співробітників, які претендують на спецперепустки.

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"Райони проявили ініціативу і відповідальність. Але алгоритм впровадження електронних перепусток поки розробляється, а саме яким чином будуть формуватися списки і оформлятися електронні перепустки. Найближчим часом ми будемо готові розповісти, як все це буде працювати на практиці", – пояснив сайту "Сьогодні" Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Він зазначає, що одним з важливих і дієвих чинників у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а значить – обмеження роботи громадського транспорту.

"Для того щоб забезпечити життєдіяльність столиці, найближчим часом підприємства критичної інфраструктури повинні надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо ввести електронні перепустки. Таким чином ми їх персоналізуємо, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", – прокоментував Микола Поворозник.

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Раніше ми писали, що в київському метро стався збій – пасажирам повернули гроші за проїзд.

Також повідомлялося, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.