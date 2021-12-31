У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме довше – новий графік

При цьому можуть бути закриті декілька станцій метро, щоб уникнути скупчення людей

Громадський транспорт в новорічну ніч працюватиме за зміненим графіком. / Фото: Колаж: Сьогодні

У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово

Про це нагадують у пресслужбі Київського метрополітену.

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Список змін

Трамваї та тролейбуси в ніч з 31 на 1 грудня курсуватимуть на дві години довше. Фунікулер буде працювати всю новорічну ніч.

Також 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

"Золоті ворота",

"Контрактова площа",

"Поштова площа",

"Хрещатик",

"Майдан Незалежності",

"Площа Льва Толстого",

"Палац спорту",

"Виставковий центр".

Святкові авіарейси

Напередодні Нового року українські авіаперевізники додали святкові рейси із міжнародного аеропорту "Бориспіль":

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З 25 грудня виконуються рейси авіакомпанії Azur Air до Варадеро (Куба).

З 26 грудня – чартерні рейси авіакомпанії МАУ до Ерзурума (Туреччина) та авіакомпанії SkyUp до Зальцбурга (Австрія).

З 27 грудня чартери за новими напрямками здійснюють: авіакомпанія МАУ – на острів Мае (Сейшели) та в Канкун (Мексика), авіакомпанія Роза Вітрів – у Кіттіль (Фінляндія).

З 28 грудня до Кіттеля можна вилетіти також літаками авіакомпанії МАУ.

З 28 грудня напрями в екзотичні країни відкрили ще три компанії: SkyUp – місто Хамбантота (Шрі-Ланка), МАУ – місто Кайсері (Туреччина), Azur Air – місто Канкун (Мексика).

З 29 грудня Роза Вітрів почала літати до міста Рованіємі (Фінляндія), а МАУ – до міста Мале (Мальдіви).

Рейси до Мале з 8 грудня виконує також авіакомпанія Azur Air.

Більшість цих рейсів виконуватимуться лише під час новорічних та різдвяних свят.

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