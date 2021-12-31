У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме довше – новий графік

У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово
Про це нагадують у пресслужбі Київського метрополітену.
Список змін
Трамваї та тролейбуси в ніч з 31 на 1 грудня курсуватимуть на дві години довше. Фунікулер буде працювати всю новорічну ніч.
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Також 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- "Золоті ворота",
- "Контрактова площа",
- "Поштова площа",
- "Хрещатик",
- "Майдан Незалежності",
- "Площа Льва Толстого",
- "Палац спорту",
- "Виставковий центр".
Святкові авіарейси
Напередодні Нового року українські авіаперевізники додали святкові рейси із міжнародного аеропорту "Бориспіль":
- З 25 грудня виконуються рейси авіакомпанії Azur Air до Варадеро (Куба).
- З 26 грудня – чартерні рейси авіакомпанії МАУ до Ерзурума (Туреччина) та авіакомпанії SkyUp до Зальцбурга (Австрія).
- З 27 грудня чартери за новими напрямками здійснюють: авіакомпанія МАУ – на острів Мае (Сейшели) та в Канкун (Мексика), авіакомпанія Роза Вітрів – у Кіттіль (Фінляндія).
- З 28 грудня до Кіттеля можна вилетіти також літаками авіакомпанії МАУ.
- З 28 грудня напрями в екзотичні країни відкрили ще три компанії: SkyUp – місто Хамбантота (Шрі-Ланка), МАУ – місто Кайсері (Туреччина), Azur Air – місто Канкун (Мексика).
- З 29 грудня Роза Вітрів почала літати до міста Рованіємі (Фінляндія), а МАУ – до міста Мале (Мальдіви).
- Рейси до Мале з 8 грудня виконує також авіакомпанія Azur Air.
Більшість цих рейсів виконуватимуться лише під час новорічних та різдвяних свят.
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