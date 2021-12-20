В аэропорту "Борисполь" устроили новогоднюю сказку – фото

Пассажиры перед полетом смогут сделать красивые кадры в новогодней фотозоне

В терминале D установили елку / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный аэропорт "Борисполь" погрузился в праздничную атмосферу. В терминале D уже установили новогоднюю елку и организовали уютную фотозону, чтобы вы могли делать праздничные снимки на память.

Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта в Facebook.

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"Борисполь" погрузился в новогоднюю атмосферу / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

"В центре внимания – главная героиня новогодних праздников, возле нее – мягкое кресло, теплый плед, игрушки и камин, создающие волшебную и уютную атмосферу. Благодаря этим деталям вы сразу почувствуете магию новогодних праздников, ведь они – одни из самых любимых во всем мире", – пишут в сообщении.

В терминале D уже стоит елка / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

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Как украсили главную елку страны

Искусственная елка высотой 31 метр засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цвета. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находится Земля. Над елкой развешено более 70 других планет.

Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.

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Также на площади разместили вертеп диаметром 32 метра. Это крупнейший в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

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