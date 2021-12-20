В аэропорту "Борисполь" устроили новогоднюю сказку – фото

Международный аэропорт "Борисполь" погрузился в праздничную атмосферу. В терминале D уже установили новогоднюю елку и организовали уютную фотозону, чтобы вы могли делать праздничные снимки на память.
Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта в Facebook.
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"В центре внимания – главная героиня новогодних праздников, возле нее – мягкое кресло, теплый плед, игрушки и камин, создающие волшебную и уютную атмосферу. Благодаря этим деталям вы сразу почувствуете магию новогодних праздников, ведь они – одни из самых любимых во всем мире", – пишут в сообщении.
Как украсили главную елку страны
Искусственная елка высотой 31 метр засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цвета. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находится Земля. Над елкой развешено более 70 других планет.
Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.
Также на площади разместили вертеп диаметром 32 метра. Это крупнейший в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
Раньше мы писали:
- В Киеве на Софийской площади во время открытия главной елки страны произошел конфуз – гирлянды на праздничном дереве включали в несколько этапов.
- Всего в Киеве откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.