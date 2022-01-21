В аеропорту "Бориспіль" запрацює термінал F – дата

В аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та авіакомпаній, що спеціалізуються на прямих перельотах

Термінала D незабаром не впорається з пасажиропотоком / Фото: Колаж: Сьогодні

Аеропорт Бориспіль 27 березня планує відновити роботу терміналу F. До цього комплекс було закрито через значне падіння пасажиропотоку.

Про це повідомляє Avianews.

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За планом аеропорт у 2022 році повинен обслужити 13,1 млн. пасажирів і пропускна спроможність терміналу D не буде впоратися з числом пасажирів.

За словами представника аеропорту, в аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах із точки в крапку. Наразі аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте поки що не готовий оприлюднити їхній список.

Термінал F раніше

Раніше термінал F (до березня 2020 року) був базою для лоукостерів Ryanair та SkyUp.

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Будівля не має телетрапів, проте дозволяє проводити посадку пасажирів пішки. Це зменшує час стоянки літака і авіакомпанії додатково економлять на доставці пасажирів до літака за допомогою автобусів.

Термінал F вперше ввели в експлуатацію у 2010 році. Це 2-поверхова будівля площею 20 тис. квадратних метрів, призначена для обслуговування тільки міжнародних рейсів як на приліт, так і на виліт.

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