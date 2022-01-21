Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌐 Блінкен vs Лавров 💥 Телефонні терористи 🔔 Загроза війни з Росією 😷 Новий спалах COVID-19
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

В аеропорту "Бориспіль" запрацює термінал F – дата

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 16:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та авіакомпаній, що спеціалізуються на прямих перельотах
Термінала D незабаром не впорається з пасажиропотоком
Термінала D незабаром не впорається з пасажиропотоком / Фото: Колаж: Сьогодні

Аеропорт Бориспіль 27 березня планує відновити роботу терміналу F. До цього комплекс було закрито через значне падіння пасажиропотоку.

Про це повідомляє Avianews.

Реклама

За планом аеропорт у 2022 році повинен обслужити 13,1 млн. пасажирів і пропускна спроможність терміналу D не буде впоратися з числом пасажирів.

За словами представника аеропорту, в аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах із точки в крапку. Наразі аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте поки що не готовий оприлюднити їхній список.

Термінал F раніше

Раніше термінал F (до березня 2020 року) був базою для лоукостерів Ryanair та SkyUp.

Реклама

Будівля не має телетрапів, проте дозволяє проводити посадку пасажирів пішки. Це зменшує час стоянки літака і авіакомпанії додатково економлять на доставці пасажирів до літака за допомогою автобусів.

Термінал F вперше ввели в експлуатацію у 2010 році. Це 2-поверхова будівля площею 20 тис. квадратних метрів, призначена для обслуговування тільки міжнародних рейсів як на приліт, так і на виліт.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні. Ми дізналися, чи мають спецслужби виїжджати на всі виклики Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Масове мінування у Києві. Копи шукають вибухівку у школах на Печерську (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко В аеропорту "Бориспіль" запрацює термінал F – дата Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
21 січня. Джордж Маршалл. Цього дня 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника Європи" - автора Плана Маршалла…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

7 292

захворіло за тиждень в Києві

+29%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти