Вхід до аеропорту "Бориспіль" тепер вільний для всіх. Але є умови – список

На територію аеропорту почали пропускати не лише пасажирів, але і супроводжуючих

На території аеропорту облаштовані новорічні локації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для всіх, навіть для супроводжуючих.

Про це повідомила пресслужба летовища.

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Що потрібно для входу в аеропорт

Адміністрація наголошує: слід дотримуватися необхідних санітарних норм, а саме – застосовувати засоби індивідуального захисту (респіратори чи маски). При цьому на вході у термінал працівники аеропорту міряють температуру тіла.

Умови входу на територію аеропорту:

Температура тіла не повинна перевищувати 37,2 градуси. Якщо – вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять.

Громадянам не потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 чи одужання особи від COVID-19.

Святкові авіарейси

Напередодні Нового року українські авіаперевізники додали святкові рейси із міжнародного аеропорту "Бориспіль":

З 25 грудня виконуються рейси авіакомпанії Azur Air до Варадеро (Куба).

З 26 грудня – чартерні рейси авіакомпанії МАУ до Ерзурума (Туреччина) та авіакомпанії SkyUp до Зальцбурга (Австрія).

З 27 грудня чартери за новими напрямками здійснюють: авіакомпанія МАУ – на острів Мае (Сейшели) та в Канкун (Мексика), авіакомпанія Роза Вітрів – у Кіттіль (Фінляндія).

З 28 грудня до Кіттеля можна вилетіти також літаками авіакомпанії МАУ.

З 28 грудня напрями в екзотичні країни відкрили ще три компанії: SkyUp – місто Хамбантота (Шрі-Ланка), МАУ – місто Кайсері (Туреччина), Azur Air – місто Канкун (Мексика).

З 29 грудня Роза Вітрів почала літати до міста Рованіємі (Фінляндія), а МАУ – до міста Мале (Мальдіви).

Рейси до Мале з 8 грудня виконує також авіакомпанія Azur Air.

Більшість цих рейсів виконуватимуться лише під час новорічних та різдвяних свят.

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