Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

В аеропорту "Бориспіль" у пасажирки у валізі знайшли заборонені препарати (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 14:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У складі даних препаратів міститься псевдоефедрин
Українка хотіла незаконно провезти препарати
Українка хотіла незаконно провезти препарати / Фото: Колаж: Сьогодні

Туристка спробувала ввезти в Україну через аеропорт "Бориспіль" препарати із прекурсорами. 24 упаковки знайшли у багажі у пасажирки.

Про це повідомляє Київська митниця в Facebook.

Реклама

У 56-річної українки, яка прибула в Україну з Єгипту чартерним рейсом, київські митники спільно з прикордонниками виявили 480 таблеток, що містять у своєму складі псевдоефедрин.

Туристка прилетіла з Єгипту
Туристка прилетіла з Єгипту / Фото: Киевская таможня

"Майже півтисячі таблеток препарату "1,2,3", а це 24 упаковки, перебували в багажі жінки. Рецепту на переміщувані лікарські засоби громадянка не мала. Через порушення порядку проходження митного контролю на "зеленому коридорі" Київською митницею складено адмінпротокол за ст. 471 Митного кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Таблетки "1,2,3" заборонені в Україні
Таблетки "1,2,3" заборонені в Україні / Фото: Киевская таможня

Лікарські засоби вилучено.

Вхід до аеропорту "Бориспіль" тепер вільний для всіх

Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для всіх, навіть для супроводжуючих. Адміністрація зазначає: слід дотримуватися необхідних санітарних норм, а саме – застосовувати засоби індивідуального захисту (респіратори або маски). При цьому на вході до терміналу працівники аеропорту вимірюють температуру тіла.

Реклама

Умови входу на територію аеропорту:

  • Температура тіла не має перевищувати 37,2 градуса. Якщо вища, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять.
  • Громадянам не потрібно пред'являти на вході документ із тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 або одужання особи від COVID-19.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 739

захворіло за тиждень в Києві

+0.61%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3663

Євро (€)

31.12

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти