У Києві змінили рух громадського транспорту – список нових маршрутів

В Києві внесли зміни в рух деякого громадського транспорту. Ввечері 3 січня курсування організовано за іншими маршрутами.
Про це повідомили в Київпастрансі.
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Трамваї № 5, 28
Затримується рух трамваїв № 5, 28 по вул. Милославська – "Храм на честь Ікони Божої Матері" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
- Рух трамваїв №5 організовано по маршруту №4.
- Рух трамваїв №28 організовано до вул. Сержа Лифаря.
Тролейбуси № 6, 16, 18
Затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18 по вул. Софіївська,20/21 з причини припаркованого авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.
Раніше ми писали:
- Тролейбуси в Києві курсуватимуть за новими маршрутами – список змін.
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