В Киеве изменили движение общественного транспорта – список новых маршрутов

В Киеве внесли изменения в движение некоторого общественного транспорта. Вечером 3 января курсирование организовано по другим маршрутам.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Трамваи №5, 28
Задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Милославская – "Храм в честь Иконы Божией Матери" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
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Троллейбусы №6, 16, 18
Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по ул. Софиевская,20/21 по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвана полиция.
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