У Києві змінять рух тролейбусів – маршрути

Рух тролейбусів буде організовано іншими вулицями

Транспорт змінить маршрут з 30 по 31 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч проти 31 грудня буде змінено маршрут тролейбусів № 93Н та 92Н. Зміни відбудуться через ремонт контактних мереж.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Telegram.

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№ 93Н

"Ремонтуємо контактну мережу по вул. Чорнобильській – вул. Ірпінській. З 00-30 год. до 05-30 год. буде змінено рух тролейбусів маршруту № 93Н", – йдеться у повідомленні.

Рух тролейбусів буде організовано:

Ст. м. "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги (до просп. Академіка Палладіна).

№92Н

Також у ніч із 30 на 31 грудня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н через ремонт контактної мережі тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського.



З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

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"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Затори та затримки транспорту

Раніше ми писали, що у столиці затримується громадський транспорт:

Затримується рух трамваїв № 22а, 28, 35 по вул.Курнатовського-вул.А.Нової через ДТП. На місце викликано поліцію.

по вул.Курнатовського-вул.А.Нової через ДТП. На місце викликано поліцію. Затримується рух автобусів №22а, 28, 35 на вул. Миропільська-вул. Андрія Малишка у напрямку ст. м. Лісова через ДТП. На місце викликано поліцію.

Затори:

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Крім того, сьогодні у першій половині дня столицю скували затори. З лівого на правий берег виїхати водіям складно – "тягучки" майже на всіх мостах у столиці.

Стоїть рух на Великій Кільцевій дорозі, на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Лесі Українки, проспекті Леся Курбаса.

Також корки на вулиці Мечникова, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській, Набережному шосе та ін.

Раніше ми писали: