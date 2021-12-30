В Киеве изменят движение троллейбусов – маршруты

Движение троллейбусов будет организовано другими улицами

Транспорт поменяет маршрут с 30 по 31 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 31 декабря будет изменен маршрут троллейбусов № 93Н и 92Н. Изменения произойдут из-за ремонта контактных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.

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№ 93Н

"Ремонтируем контактную сеть на ул. Чернобыльской – ул. Ирпенская. С 00-30 год. до 05-30 час. будет изменено движение троллейбусов маршрута №93Н", – говорится в сообщении.

Движение троллейбусов будет организовано:

Ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы (до просп. Академика Палладина).

№92Н

Также в ночь с 30 на 31 декабря будет изменен маршрут троллейбусов №92Н из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского.



С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

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"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Пробки и задержки транспорта

Ранее мы писали, что в столице задерживается общественный транспорт:

Задерживается движение трамваев № 22а, 28, 35 по ул.Курнатовского-ул.А.Новой по причине ДТП. На место вызвана полиция.

по ул.Курнатовского-ул.А.Новой по причине ДТП. На место вызвана полиция. Задерживается движение автобусов №22а, 28, 35 по ул. Миропольская-ул. Андрея Малышко в направлении ст. г. Лесная по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Пробки:

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Кроме того, сегодня в первой половине дня столицу сковали пробки. С левого на правый берег выехать водителям сложно – "тянучки" почти на всех мостах в столице.

Стоит движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, бульваре Леси Украинки, проспекте Леся Курбаса.

Также пробки на улице Мечникова, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырской, Набережном шоссе и др.

Раньше мы писали: