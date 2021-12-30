Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве изменят движение троллейбусов – маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 12:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Движение троллейбусов будет организовано другими улицами
Транспорт поменяет маршрут с 30 по 31 декабря
Транспорт поменяет маршрут с 30 по 31 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 31 декабря будет изменен маршрут троллейбусов № 93Н и 92Н. Изменения произойдут из-за ремонта контактных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.

Реклама

№ 93Н

"Ремонтируем контактную сеть на ул. Чернобыльской – ул. Ирпенская. С 00-30 год. до 05-30 час. будет изменено движение троллейбусов маршрута №93Н", – говорится в сообщении.

Движение троллейбусов будет организовано:

  • Ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы (до просп. Академика Палладина).

№92Н

Также в ночь с 30 на 31 декабря будет изменен маршрут троллейбусов №92Н из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

Реклама
  • "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Пробки и задержки транспорта

Ранее мы писали, что в столице задерживается общественный транспорт:

  • Задерживается движение трамваев № 22а, 28, 35 по ул.Курнатовского-ул.А.Новой по причине ДТП. На место вызвана полиция.
  • Задерживается движение автобусов №22а, 28, 35 по ул. Миропольская-ул. Андрея Малышко в направлении ст. г. Лесная по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Пробки:

Реклама

Кроме того, сегодня в первой половине дня столицу сковали пробки. С левого на правый берег выехать водителям сложно – "тянучки" почти на всех мостах в столице.

Стоит движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, бульваре Леси Украинки, проспекте Леся Курбаса.

Также пробки на улице Мечникова, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырской, Набережном шоссе и др.

Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна проводиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 500

заболело за неделю в Киeвe

-29%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3678

Евро (€)

30.78

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять