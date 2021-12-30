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Затримка транспорту та затори: що відбувається на дорогах Києва (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 11:38
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Сьогодні у першій половині дня столицю паралізували затори
У столиці великі пробки на дорогах
У столиці великі пробки на дорогах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 30 грудня затримується рух трамваїв, а також місто паралізували затори. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

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Затримується рух трамваїв

  • Затримується рух трамваїв № 22а, 28, 35 по вул.Курнатовського-вул.А.Нової через ДТП.

На місце викликано поліцію.

Затримується рух автобусів

  • Затримується рух автобусів №22а, 28, 35 на вул. Миропільська-вул. Андрія Малишка у напрямку ст. м. Лісова через ДТП. На місце викликано поліцію.

Затори скували місто

Сьогодні у першій половині дня столицю скували затори. З лівого на правий берег виїхати складно – тягучки майже на всіх мостах у столиці. Про це свідчать онлайн-карти Google maps.

На мосту Патона та Південному мосту пробки
На мосту Патона та Південному мосту пробки / Фото: Google Maps

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Перед Південним мостом "тягучка"
Перед Південним мостом "тягучка" / Фото: Google Maps

Стоїть рух на Великій Окружній дорозі.

Важко виїхати з Софіївської Борщагівки на Велику Окружну
Важко виїхати з Софіївської Борщагівки на Велику Окружну / Фото: Google Maps

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Крім того, на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Лесі Українки, проспекті Леся Курбаса.

У центрі проїхати складно
У центрі проїхати складно / Фото: Google Maps

Також затори на вулиці Мечникова, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській, Набережному шосе та ін.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої. ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.

Раніше ми писали:

  • У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
  • У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.

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