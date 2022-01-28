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У Києві на залізничному вокзалі демонтують ескалатор: на якому етапі роботи (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 18:54
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У Києві у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу розпочато демонтаж старого ескалатора. До 31 січня 2022 року планується повністю закінчити процес демонтажу ескалатора.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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"Роботи йдуть за графіком. Старий підйомник частково демонтований, до 31 січня 2022-го планується повністю закінчити процес демонтажу ескалатора та вивезти обладнання", – йдеться у повідомленні.

Вже зняли перила, сходи та декоративну обшивку. Також встановлено спеціальний механізм для подальшого етапу демонтажу.

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Залізничні колії в Україні у критичному стані

"Укрзалізниця" має інвестувати у модернізацію залізничних колій, третина яких потребує ремонту, заявив народний депутат від "Батьківщини", член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з УЗ Костянтин Бондарєв.

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"Стан колій стрімко погіршується. За офіційними даними, з 2018 року по червень 2021 року протяжність колій, що потребують капітального ремонту та реконструкції, збільшилася на 1,5 тис. км, або на 15%. Таким чином, станом на перше півріччя поточного року, протяжність таких шляхів в Україні становила 11,6 тис. км, або третина з усіх наявних. З них майже 3 тис. км вимагають негайної реконструкції, а 8,6 тис. км – капітального ремонту", заявив він.

Народний депутат повідомив, що у 2020 році "Укрзалізниця" відремонтувала лише 47,8 км залізничних колій, а за перше півріччя 2021 року в Україні було капітально відремонтовано 30,6 км залізничних колій, що становить лише 0,3% від потреби.

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