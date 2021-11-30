В Києві громадський транспорт курсує за новими маршрутами: як дістатись на роботу

В Києві зранку 30 листопада змінили маршрути громадського транспорту. Причинами стали ремонт доріг та аварія водоканалу.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Які автобуси змінили маршрути
Автобуси № 12, 19
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Змінено рух автобусів № 12, 19 на вул. Ізюмській з причини аварії водоканалу. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів № 12, 19 організовано без заїзду на вул. Ізюмську.
Автобуси № 87, 108
Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул.Шумського через проведення дорожніх робіт.
Рух автобусів №87 організовано по вул.Тичини.
Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.
Як працює транспорт під час карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
Раніше ми писали:
- У Києві зросте вартість проїзду в маршрутках.
- У Києві в одній із маршруток помітили замість сидіння тумбочку.Незважаючи на це, пасажири сідають на предмет меблів та їдуть.