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В Києві громадський транспорт курсує за новими маршрутами: як дістатись на роботу

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
30 листопада, 08:42
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Деякі автобуси зранку 30 листопада змушені були екстрено змінити маршрути
Щоби доїхати на роботу, потрібно враховувати нові маршрути руху деяких автобусів.
Щоби доїхати на роботу, потрібно враховувати нові маршрути руху деяких автобусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 30 листопада змінили маршрути громадського транспорту. Причинами стали ремонт доріг та аварія водоканалу.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Які автобуси змінили маршрути

Автобуси № 12, 19

Змінено рух автобусів № 12, 19 на вул. Ізюмській з причини аварії водоканалу. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів № 12, 19 організовано без заїзду на вул. Ізюмську.

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Автобуси № 87, 108

Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул.Шумського через проведення дорожніх робіт.

Рух автобусів №87 організовано по вул.Тичини.

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Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.

Як працює транспорт під час карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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