У Києві обмежать рух транспорту – список вулиць

У Києві з 18:00 23 листопада до 07:30 24 листопада на перетині вулиці Ганни Ахматової та вулиці Петра Григоренка перекриють рух транспорту.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Коли обмежать рух
На цій ділянці відбуватимуться зйомки відео.
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"У зв’язку із цим розпорядженням КМДА № 2416 за цією адресою передбачено обмеження транспортного руху", – пишуть у повідомленні.
Зокрема, рух транспорту на перехресті вулиць Анни Ахматової та вулиці Петра Григоренка обмежать 23-24 листопада:
- з 18:00 до 23:00 – частково (одну смугу);
- з 23:00 до 05:30 – повністю;
- з 05:30 до 07:30 – частково (одну смугу).
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
Раніше ми писали:
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