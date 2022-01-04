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У Києві стався масовий збій у роботі транспорту – маршрути

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 січня, 07:39
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На одній з вулиць провалився асфальт
У Києві проблеми з транспортом. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві проблеми з транспортом. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 4 січня, у Києві відбувся збій у роботі громадського транспорту. Це пов'язано з технічними причинами та ДТП.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв № 35, 22а, 28 по вул. А. Навої з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Також затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18 на вул. Софіївській 20/21 з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Крім того, змінено рух тролейбусів № 5 на розворотному кільці "вул. Білицька" з причини провалу асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста. Рух тролейбусів № 5 організовано через проспект Свободи без заїзду на вул. Північно-Сирецьку.

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Крім того, ми писали, що скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: №7402, 7307/08; 7315/16 з технічних причин.

Де затори

Станом на 7:40 ранку на Північному мосту пробка. Автомобілі стоять через ДТП у бік правого берега.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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На Північному мосту сталася аварія
На Північному мосту сталася аварія / Фото: Google Maps

Чому у Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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