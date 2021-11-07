Аварії, вандалізм та розкрадання. ТОП-5 найскандальніших мостів у Києві

Протягом багатьох років у місті виникають чвари навколо мостових проблем

У столиці достатньо скандалів навколо мостів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві цілий ряд проблемних мостів. Їх постійно пов'язують із надто затягнутими проектами, корупцією, безпекою та аварійними ситуаціями. Сайт "Сьогодні" зібрав найскандальніші історії.

Подільський міст

Подільський мостовий перехід – споруда була розпочата ще 1993 року, відновлена 2003 року, терміни закінчення будівництва невідомі.

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Це ще одна яскрава історія. Міст має з'єднати Поділ та лівобережну частину Києва. Його почали будувати ще 18 років тому, проте лише зараз процес на завершальній стадії.

За останні роки будівництво мосту та транспортної розв'язки для нього суттєво прискорилося, але супроводжується постійними корупційними скандалами.

Зазначимо, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко звільнив свого заступника Олександра Густельова. Це сталося через затягування робіт із завершення будівництва мостового переходу.

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Північний міст

Збудований у 1976 році. У 2005 році на мосту за рахунок ущільнення смуг було додано додаткову смугу реверсивного руху. Це спричинило значне зростання аварійності на мосту. 24 грудня 2007 року реверсивну смугу було прибрано, встановлено відбійник на її місці, і за рахунок подальшого ущільнення смуг нанесено розмітку для чотирисмугового руху в кожну сторону.

Крім того, цей міст славиться частими підйомами "альпіністів" на вершину. Зовсім недавно невідомі, наражаючи своє життя на небезпеку, піднялися на найвищу точку моста (80 метрів), де встановлено прапор України і залишилися залишки герба Києва.

Розграбування герба на Північному мосту розпочалося ще 2017 року. На верхівку мосту тоді понаводилися мисливці за кольоровим металом. Вони зрізали частини герба у вигляді листя каштана та здавали до пунктів прийому металу. 2017 року під час крадіжки елементів розташованого на пілоні мосту герба Києва комунальники спільно з поліцією затримали групу зловмисників.

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Шулявський міст

Шляхопровід у Києві, що є частиною Малої окружної автомобільної дороги. Поєднує вулицю Олександра Довженка та вулицю Вадима Гетьмана. Перетинає проспект Перемоги. Назву шляхопровід отримав від історичної місцевості. Розташований у Солом'янському районі Києва.

У лютому 2017 року аварійний Шулявський міст обвалився. Після цього ухвалено рішення про його реконструкцію: вона розпочалася у березні 2019 року. Стартова ціна проекту становила 599 млн. грн.

Потім Кличко збільшив бюджет проекту вдвічі, до 1,05 млрд. грн. Через перегляд ціни депутати Київської міськради підозрюють Кличка у зловживанні владою та розкраданні державних коштів.

Наприкінці грудня 2019-го Шулявським мостом частково запустили рух. У січні будівельники розпочали облаштування з'їздів з мосту. Їх не могли добудувати через нерухомість на місцях заїздів.

Наприкінці 2020-го на мосту впали ліхтарні стовпи.

Міст Патона

Міст Патона був збудований у 1953 році і названий на честь керівника та академіка Національної академії наук та власне інженера Євгена Патона, який його спроектував. Він мав без проблем прослужити щонайменше 100 років. Однак щось пішло не так, і вже на 64-му році експлуатації міст визнали аварійним.

Тепломережа під мостом Патона була побудована 59 років тому – у 1962 році. На трубопроводі, що йде мостом, постійно відбуваються прориви.

Влада обіцяє провести масштабні відновлювальні роботи. Міст планується розширити. Нині на ньому сім смуг руху, а буде вісім.

Міст Кличка

І насамкінець поговоримо про пішохідно-велосипедний міст, що з'єднав парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів. Мер Києва Віталій Кличко відкрив його увечері 25 травня 2019 року. І вже 26 травня на ньому знайшли перші тріщини. З того часу – міст постійно ремонтують.

Декілька разів закривали міст через пошкодження верхнього шару скла, який довелося замінити. Також комунальники виконали герметизацію та змонтували захист стиків зі склопакетом.

Мер Києва навіть заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.

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