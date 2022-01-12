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У Києві знову транспортний колапс: місто застрягло у пробках (карти)

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12 січня, 07:36
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Затримуються рейси низки тролейбусів та трамваїв з різних причин
Транспорт затримується зранку 12 січня.
Транспорт затримується зранку 12 січня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 12 січня в Києві стався збій в роботі громадського транспорту. Затримується рух деяких трамваїв та тролейбусів.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

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Тролейбуси № 16, 23

Затримується рух тролейбусів № 16, 23 по вул.Стеценка – вул. Тираспільська в напрямку вул. Туполєва з технічних причин.

На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Трамваї № 8к, 22к, 29к , 35, 28

Затримується рух трамваїв № 8к, 22к, 29к , 35, 28 на Дарницькому ТРЕД з технічних причин.

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На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Трамваї № 22А

Затримується рух трамваїв № 22А по бульвар Пєрова з причини несправного авто у габариті проїзду. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Збої в роботі електричок

12 та 13 січня будуть скасовані наступні рейси:

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  • Ранок: №7307,7308,7315,7316
  • Вечір: №7416,7423,7424,7431

Затори

Зранку також починають утворюватися затори. Автомобілі скупчилися на мосту Метро, мосту Патона та на під'їзді до Південного моста (у напрямку правого берега). Також в заторах зупинилася вулиця Набережно-Рибальська. Автомобілі тягнуться на Олени Теліги та Вадима Гетьмана. Також ускладнений рух по проспекту Перемоги між станціями метро "Житомирська" та "Берестейська".

Затори в Києві. Карта: скріншот

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