У Києві знову транспортний колапс: місто застрягло у пробках (карти)

Зранку 12 січня в Києві стався збій в роботі громадського транспорту. Затримується рух деяких трамваїв та тролейбусів.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
Тролейбуси № 16, 23
Затримується рух тролейбусів № 16, 23 по вул.Стеценка – вул. Тираспільська в напрямку вул. Туполєва з технічних причин.
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На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Трамваї № 8к, 22к, 29к , 35, 28
Затримується рух трамваїв № 8к, 22к, 29к , 35, 28 на Дарницькому ТРЕД з технічних причин.
На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Трамваї № 22А
Затримується рух трамваїв № 22А по бульвар Пєрова з причини несправного авто у габариті проїзду. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Збої в роботі електричок
12 та 13 січня будуть скасовані наступні рейси:
- Ранок: №7307,7308,7315,7316
- Вечір: №7416,7423,7424,7431
Затори
Зранку також починають утворюватися затори. Автомобілі скупчилися на мосту Метро, мосту Патона та на під'їзді до Південного моста (у напрямку правого берега). Також в заторах зупинилася вулиця Набережно-Рибальська. Автомобілі тягнуться на Олени Теліги та Вадима Гетьмана. Також ускладнений рух по проспекту Перемоги між станціями метро "Житомирська" та "Берестейська".
Затори в Києві. Карта: скріншот
Раніше ми писали:
- В Києві 11 січня стався масштабний збій у роботі громадського транспорту.
- Вранці 11 січня у Харкові сталася аварія у метро, яка заблокувала рух потягів. Закрито чотири станції.