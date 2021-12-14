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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – чем доехать до работы

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 08:13
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Сейчас пытаются устранить причины задержки движения троллейбусов
Задерживаются троллейбусы на шести маршрутам.
Задерживаются троллейбусы на шести маршрутам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задерживается движение некоторых троллейбусов. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Такую информацию обнародовал "Киевпастранс".

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Где задерживается движение

Троллейбусы №24, 44

Задерживается движение троллейбусов №24, 44 на ул. Маршала Тимошенко по причине ДТП. На место вызвана полиция

Троллейбусы № 29, 30, 31, 47

Задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31, 47 на просп. Шухевича в направлении ул. Милославская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Автобусы №64

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

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  • Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка"

Одну из центральных улиц перекрыли

В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта до 17 января 2022 года.

Ограничения связаны с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в объект строительства офисного центра, которые осуществляет общество с ограниченной ответственностью.

Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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