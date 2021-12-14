В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – чем доехать до работы

В Киеве задерживается движение некоторых троллейбусов. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.
Такую информацию обнародовал "Киевпастранс".
Где задерживается движение
Троллейбусы №24, 44
Задерживается движение троллейбусов №24, 44 на ул. Маршала Тимошенко по причине ДТП. На место вызвана полиция
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Троллейбусы № 29, 30, 31, 47
Задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31, 47 на просп. Шухевича в направлении ул. Милославская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Автобусы №64
Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.
- Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка"
Одну из центральных улиц перекрыли
В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта до 17 января 2022 года.
Ограничения связаны с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в объект строительства офисного центра, которые осуществляет общество с ограниченной ответственностью.
Раньше мы писали:
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
- В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.