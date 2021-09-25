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У Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро через футбол

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 вересня, 15:32
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Столичний метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі станцій 25 вересня
Вхід на три станції можуть обмежити або закрити
Вхід на три станції можуть обмежити або закрити / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 вересня, в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Три станції можуть обмежити на вхід і вихід.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook.

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Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що початок гри о 17:00. Матч пройде між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Верес" (Рівне).

Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"

Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" одна з найзавантаженіших у київському метро. На єдиному вході, який служить місту понад 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають до столиці на роботу з передмість.

Що кажуть влади?

Міська влада вже багато років обіцяє побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

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Торік Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проєкту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проєкту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

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