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Гігантські черги в київському метрополітені. Коли побудують другий вихід з Вокзальної

9 серпня 2021 10:45

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Міська влада вже багато років обіцяє вирішити питання з чергами на станції біля залізничного вокзалу

Київський метрополітен у минулому році вже оголошував тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він не відбувся / Фото: колаж "Сьогодні"

Київський метрополітен у минулому році вже оголошував тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він не відбувся / Фото: колаж "Сьогодні"

Станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту більше 60 років, шикуються величезні черги з пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Що каже влада?

Міська влада вже багато років обіцяє побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

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У минулому році Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проекту тоді оцінювалася в понад 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

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