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У Києві трамваї змінять графік роботи – список маршрутів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 15:37
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У столиці часто відбуваються збої у роботі громадського транспорту
Столичні трамваї їздитимуть по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"
Столичні трамваї їздитимуть по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч на п'ятницю, 17 грудня, у Києві змінять маршрути кілька трамваїв. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт трамвайних колій.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Як їздитимуть столичні трамваї?

У ніч на 17 грудня буде змінено маршрут трамваїв №29К.

З 23:00 до 05:00 рух трамваїв по вул. Ташкентська буде закрито.

Рух трамваїв маршруту №29К буде тимчасово організовано:

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  • "Дарницьке ТРЕД – ст. м. "Позняки".

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

  • від Дарницького ТРЕД: 21:57, 22:14;
  • від ст. м. "Бориспільська": 22:35, 22:50.

О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власним маршрутом.

Крім того, буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту №14. Це пов'язано з ремонтом трамвайних колій по вулиці Глибочицькій.

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З 01:00 до 05:00 рух трамваїв по вулиці Глибочицькій буде закрито.

Останні відправлення трамваїв №14 за власним маршрутом:

  • від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
  • від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.

О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

Трамваї скоротять свою роботу через ремонт шляху на двох вулицях / Колаж "Сьогодні"
Трамваї скоротять свою роботу через ремонт шляху на двох вулицях / Колаж "Сьогодні"

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

У столиці багато ДТП

Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїзній частині виник затор з тролейбусів.

Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один з документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.

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