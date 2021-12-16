В Киеве трамваи изменят график работы – список маршрутов

В столице часто происходят сбои в работе общественного транспорта

Столичные трамваи будут ездить по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на пятницу, 17 декабря, в Киеве изменят маршруты несколько трамваев. Это связано с проведением ремонтных работ трамвайных путей.

Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

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Как будут ездить столичные трамваи?

В ночь на 17 декабря будет изменен маршрут трамваев №29К.

С 23:00 до 05:00 движение трамваев по ул. Ташкентская будет закрыто.

Движение трамваев маршрута №29К будет временно организовано:

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"Дарницкое ТРЕД – ст. м. "Позняки".

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

от Дарницкого ТРЕД: 21:57, 22:14;

от ст. м. "Бориспольская": 22:35, 22:50.

В 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственному маршруту.

Кроме того, будет сокращен режим работы трамваев маршрута №14. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Глубочицкой.

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С 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.

Последние отправления трамваев №14 по собственному маршруту:

от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;

от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.

В 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.

Трамваи скоротят свою работу из-за ремонта пути на двух улицах / Коллаж "Сегодня"

Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этого происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

В столице много ДТП

Также причиной сбоев в работе транспорта становятся аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Причиной сбоя в работе трамваев становятся неправильно припаркованные автомобили

Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами, и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходится дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже, чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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