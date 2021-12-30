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У Києві ввечері скасують рейси міської електрички – список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 13:55
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Зміни в роботі міської електрички відбудуться з технічних причин
Деякі електрички не вийдуть на маршрути.
Деякі електрички не вийдуть на маршрути. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві 30 грудня скасовують курсування деяких вечірніх рейсів міської електрички. Зміни будуть внесені з технічних причин.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Список змін

Ввечері очікується скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

  • № 7416,
  • № 7423,
  • № 7424,
  • № 7431.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - зазначили у "Київпастрансі".

Зміни у новорічну ніч

В ніч з 31 грудня на 1 січня міський транспорт Києва змінить графіки роботи. На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Фунікулер працюватиме цілодобово.

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31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик",
  • "Майдан Незалежності".

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