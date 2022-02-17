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У Києві затримується рух трамваїв: яка ситуація на дорогах зараз (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 21:13
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Режим руху транспорту порушений через дії хуліганів
Хулігани розбили скло в одному із трамваїв/Фото: колаж: "Сьогодні"
Хулігани розбили скло в одному із трамваїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві затримується рух трамваїв по вулиці Дегтярівська. Це пов'язано з тим, що в одному з трамваїв розбили скло.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Деталі

"Затримується рух трамваїв № 14, 15 по вул. Дегтярівська з причини — хулігани розбили скло в трамваї", — йдеться в повідомленні.

На місце інциденту викликали поліцію.

Затори в столиці

За інформацією сайту infoportal.kiev.ua, нині в столиці серйозних заторів немає. Подекуди спостерігаються "тягучка".

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У Києві знову можуть ввести спецперепустки у транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.

Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.

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