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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве задерживается движение трамваев: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 февраля, 21:13
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Режим движения транспорта нарушен из-за действий хулиганов
Хулиганы разбили стекло в одном из трамваев/Фото: коллаж: "Сегодня"
Хулиганы разбили стекло в одном из трамваев/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве задерживается движение трамваев по улице Дегтяревская. Это связано с тем, что в одном из трамваев разбили стекло.

Про это сообщает "Киевпасстранс".

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Подробности

"Задерживается движение трамваев № 14, 15 по ул. Дегтяревская по причине — хулиганы разбили стекло в трамвае", — говорится в сообщении.

На место инцидента была вызвана полиция.

Пробки в столице

По информации сайта infoportal.kiev.ua, сейчас в столице серьезных пробок нет. Кое-где наблюдаются "тянучка".

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В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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