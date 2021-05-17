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У київському метрополітені на Позняках закриють один з вестибюлів (дата)

17 травня, 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вхід не працюватиме кілька днів через заміну турнікетів на нові

Один з вестибюлів станції метро "Позняки" не працюватиме з 18 по 22 травня через заміну турнікетів. Це не перша станція в столиці, на якій відбулася заміна.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, вестибюль №2 станції метро "Позняки" (в напрямку станції "Харківська") тимчасово не працюватиме з 00:53 18 травня до 5:33 22 травня.

"Нові турнікети вже встановлені і працюють на станціях "Сирець","Площа Льва Толстого","Героїв Дніпра","Харківська", "Контрактова площа","Почайна","Оболонь","Видубичі", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина і безконтактну банківську картку.

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Раніше ми писали, хто буде користуватися дефібрилятором в метро Києва. Вони доступні на всіх 52-х станціях київського метрополітену – знаходяться дефібрилятори на платформах.

Нагадаємо, що в Києві жінка народила хлопчика прямо в переході біля станції метро.

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