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У київському метрополітені впіймали кішку, яку шукали чотири дні (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 серпня, 11:43
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Зараз кішка на перетримці, зоозахисники підшуковують їй домівку
Зоозахисники впіймали кішку, яка втекла на станції "Контрактова площа" / Фото: колаж "Сьогодні"
Зоозахисники впіймали кішку, яка втекла на станції "Контрактова площа" / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 12 серпня, у київському метрополітені працівники метро та зоозахисники ганялись за кішкою, яка втекла з переноски на станції "Контрактова площа".

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Про це написала заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"Дякую Kyiv Animal Rescue Group – не дарма ми з вами не спали! Кіт є! Точніше киця! А історія така: ця врятована волонтерами вулична кішка вискочила з переноски на "Контрактовій площі", – йдеться у повідомленні.

Кішка майже чотири дні блукала тунелями. Тепер вона на перетримці і в пошуку дому.

Кішка майже чотири дні блукала тунелями та не могла знайти вихід / Фото: facebook.com/natalka.makogon
Кішка майже чотири дні блукала тунелями та не могла знайти вихід / Фото: facebook.com/natalka.makogon

Таке вже було раніше

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У Київському метрополітені вже втікали тварини. Кілька років тому кіт втік на станції метро "Видубичі". Проте тоді тварина зуміла самостійно знайти вихід зі станції і самостійно втекла з підземки.

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